Мутко: спрос на рыночную ипотеку в РФ начал восстанавливаться. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

По количеству кредитов за период с января по апрель этого года доля рыночной ипотеки достигла 50 процентов. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рыночного спроса. Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«За январь — апрель 2026 года доля рыночной ипотеки уже достигла 50% по количеству кредитов, а по объему — 34%. Это говорит о постепенном возвращении рыночного спроса», — сказал он.

К концу 2026 года, уточнил Мутко, беря во внимание донастройку семейной ипотеки, доля льготных программ в общем объеме выдач может увеличиться до 57 процентов. То есть государство поддерживает приоритетные, наиболее нуждающиеся категории, а массовый спрос постепенно возвращается на рыночные условия.

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