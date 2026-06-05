Христофору: письмо Владимиру Путину может поссорить Зеленского и Каллас Фото: REUTERS.

Открытое письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина - опрометчивый шаг Киева. Это может расстроить отношения Зеленского с Брюсселем в целом и главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Дело в том, уточнил репортер, что до этого Каллас и сама пыталась предложить России условия для переговоров. Сейчас же Зеленский, по сути, проявил самостоятельность и действует в обход ЕС, проигнорировав советы Каллас.

«Вряд ли она простит ему этот шаг. Европейцы сознают, что ситуация на поле боя становится критической. Им срочно нужны переговоры, а не угрозы и несбыточные требования Зеленского, на которые Путин вряд ли не пойдет», — отметил он.

Напомним, в своем обращении, опубликованном накануне, Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. Он уверяет, что это необходимо для обсуждения завершения конфликта.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ознакомились с открытым письмом, которое президенту России Владимиру Путину направил нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский. Однако российскому лидеру о послании еще не докладывали.