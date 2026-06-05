Производитель Лабубу хочет зарегистрировать в России новый бренд Kubo Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Производитель Лабубу — компания Pop Mart — подал заявку на регистрацию в России бренда Kubo. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Утверждается, что 3 июня из сингапурского офиса компании были направлены документы в Роспатент.

Популярность Лабубу вызвала в России ажиотаж вокруг Pop Mart весной 2025 года, который к лету достиг пика. Оригинальная игрушка стоила от 15 тыс. рублей.

Как подчеркивал KP.RU в марте прошлого года, за полгода прибыль компании-производителя увеличилась в 4,5 раза, а россияне за несколько месяцев отдали за мохнатое чудовище 1,5 млрд рублей.

По словам психолога Алены Ивановой, самыми важными игрушками для развития у детей традиционных ценностей остаются обычные куклы и пупсы с реалистичными человеческими пропорциями. По ее словам, играя с ними, ребенок учится эмпатии, осваивает роли матери и отца, а также «проживает» модель крепкой семьи.