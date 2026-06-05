В Таиланде произошло ДТП с пассажирским автобусом, пострадали 28 человек Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таиланде из-за аварии с двухэтажным автобусом пострадали как минимум 28 человек. Об этом информирует газета Matichon.

По предварительным данным, двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Сураттхани — Бангкок, перевернулся в провинции Пхетчабури, примерно в 100 км от таиландской столицы.

Сигнал в экстренные службы поступил около 04:00 по местному времени (00:00 мск).

В момент аварии в салоне автобуса находился 31 человек: у 23 пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, еще пятеро получили травмы средней тяжести.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших. Данных о травмированных иностранных туристах нет. Причины аварии расследуют местные власти.

Ранее KP.RU информировал, что в Подмосковье произошла массовая авария с участием трех легковых автомобилей. В результате чего перевернулся маршрутный автобус. Один пассажир погиб, еще восемь человек обратились в медучреждения.