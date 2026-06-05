Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июня 2026 4:00

Дмитриев ответил на возможное прекращение поставок Tomahawk для Германии: Мерц остался с носом

Дмитриев заявил, что Мерц остался без ракет Tomahawk для ФРГ
Анна ПЕТРОВА
Дмитриев заявил, что Мерц остался без ракет Tomahawk для ФРГ

Дмитриев заявил, что Мерц остался без ракет Tomahawk для ФРГ

Фото: REUTERS.

Комментируя возможную отмену поставки ракет Tomahawk из США в Германию, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц этих ракет не получит.

«Никаких Tomahawk для Мерца», — написал Дмитриев в соцсети Х.

По данным Politico, в Вашингтоне опасаются, что Москва расценит передачу Германии крылатых ракет Tomahawk как эскалационный шаг. По этой причине американская администрация может отказаться от подобных планов.

При этом телеканал NBC News информировал, что Вашингтон находится в отчаянных поисках источников вольфрама — металла, который используют для производства вооружений.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что срыв американских планов по развертыванию ракет Tomahawk в Германии создаст серьезную брешь в обороноспособности ФРГ.