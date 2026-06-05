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НовостиПолитика5 июня 2026 4:02

В Омане произошёл взрыв на нефтяном терминале из-за атаки беспилотника

Reuters: в Омане взрыв на нефтяном терминале остановал погрузку нефти
Мария ПАВЛОВА
Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Омане.

Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Омане.

Фото: REUTERS.

Погрузка нефти была приостановлена на нефтяном экспортном терминал Мина-эль-Фахаль в Омане из-за взрыва. Агентство Reuters информирует, что причиной взрыва стала атака беспилотного летательного аппарата. При этом в публикации не указываются источники, от которых получены эти сведения.

Сообщается, что терминал находится недалеко от столицы Омана Маската.

Накануне сообщалось, что взрыв прогремел на борту танкера около столицы Омана, произошел разлив топлива. Люди при этом не пострадали.

Как Вашингтон пытается заставить нейтральный Оман «выбрать сторону», читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что власти Ирана и Омана ведут переговоры о введении постоянного сбора за проход судов через Ормузский пролив.

В марте коммерческий порт Дукм в Омане подвергся удару двух беспилотников.