Си Цзиньпин посетит с визитом КНДР 8-9 июня. Фото: Feng Yongbin/GLOBAL LOOK PRESS

Китайский лидер Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом 8-9 июня. Об этом со ссылкой на заявление представителя отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая сообщает агентство Xinhua.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин может нанести визит председателю КНДР Ким Чен Ыну. Предполагалось, что визит состоится в последнюю неделю мая или в первых числах июня. Китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой заявил о готовности развивать двусторонние отношения между Китаем и Северной Корей. В телеграмме Си Цзиньпин назвал Китай и Северную Корею «добрыми соседями», выразив готовность в содействии развитию дружественных отношений и их постоянному выходу на новый уровень.