«Отсчитывает последние дни»: главе МИД Литвы Будрису пророчат печальное будущее после угроз Калининграду

Lrytas: глава МИД Литвы может лишиться поста после угроз Калининграду. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Главу МИД Литвы Кястутиса Будриса могут уволить в самое ближайшее время после его слов о Калининграде и Белоруссии. Об этом со ссылкой на депутатов Сейма сообщает литовский новостной портал Lrytas.

Журналисты отмечают, что после его призывов атаковать российский эксклав и высказанной позиции в отношении Белоруссии, Будрис и сам подвергся крайне жесткой критике. Потому, скорее всего, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра, уверены собеседники издания.

«Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — сообщил в комментарии изданию лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис открыто призывал НАТО наносить удары по российским объектам в Калининградской области. В частности, по базам ПВО и ракетным комплексам.

В ответ президент России Владимир Путин отметил, что у Российской Федерации есть все средства сровнять с землёй всех, кто попытается это сделать. Глава государства подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает европейским странам. Однако, по его словам, агрессия со стороны ЕС не останется без ответа.

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