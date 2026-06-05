Украинские мужчины призывного возраста рискуют остаться без защиты в Европе

Украина просит ЕС исключить мужчин мобилизационного возраста из-под защиты Фото: REUTERS.

Украинские власти обратились к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой исключить мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы о временной защите. Об этом по итогам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет украинское издание "Страна".

Комментируя возможное исключение мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из режима временной защиты, Бруннер отметил, что этого якобы просят сами украинцы. Примечательно, что страны ЕС поддерживают продление временной защиты для граждан Украины до марта 2028 года.

Как уточнил при этом заместитель министра по миграции Кипра Николас Иоаннидес, многие государства выступают за то, чтобы действие этой меры не распространялось на украинских мужчин призывного возраста.

Ранее сообщалось о планах Украины серьезно изменить систему мобилизации и активнее привлекать иностранцев к службе в армии. Как заявил советник Министерства обороны Украины Сергей Стерненко, новый подход должен меньше походить на нынешнюю систему с территориальными центрами комплектования и принудительными задержаниями.