Военкор KP.RU Григорий Кубатьян поучаствует в книжном фестивале в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян поучаствует в столичном книжном фестивале. Мероприятие состоится 5-го июня на Красной площади, где журналист будет ждать гостей у стенда «Комсомольской правды».

По словам корреспондента, публичное выступление на фестивале не запланировано. Однако все желающие смогут приобрести его книгу под названием «Русское безграничье», которую автор тут же подпишет. Кубатьян пообещал принести с собой и другие издания, поэтому любителей печатного слова ждет несколько сюрпризов.

Стоит напомнить, что работа журналиста уже получила высокое признание на профессиональном уровне. Григорий Кубатьян стал победителем специальной премии, учрежденной за создание литературных произведений, посвященных СВО.

Как уточнили в пресс-службе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, победителем в этой номинации была признана книга Григория Кубатьяна «Осень добровольца». Этот факт подчеркивает серьезный интерес автора к военной теме и его вклад в современную литературу.