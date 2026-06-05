Вице-премьер Новак назвал главную угрозу для экономики России: что мешает развитию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что дефицит квалифицированных специалистов превратился в серьезную угрозу для экономического развития страны. Об этом он рассказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

По словам заместителя председателя правительства, помимо кадрового голода, экономика столкнулась с отставанием темпов роста производительности труда от роста заработных плат. Новак подчеркнул, что эти два фактора вместе создают один из самых серьезных вызовов для национального хозяйства.

Ситуация усугубляется тем, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне. Это значит, что компаниям из ключевых отраслей, от которых зависит ВВП, становится все сложнее находить нужных работников, так как свободных рук на рынке практически не осталось.

Однако проблему с персоналом в конкретных сферах предлагают решать по-своему. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что строительной отрасли не стоит делать ставку на иностранных мигрантов, а необходимо активнее повышать производительность труда и готовить собственные профессиональные кадры.