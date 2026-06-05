Грабители украли коллекционные карточки Pokemon на круглую сумму: им понадобилась всего одна минута Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В американском Нью-Джерси группа злоумышленников похитила коллекционные карточки с покемонами почти на 50 тысяч долларов. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел в магазине хобби и товаров для коллекционеров Big Pack в Рошель-Парке. Трое мужчин в черной одежде проникли в помещение с черного хода и разбили витрину у кассы.

Само ограбление, зафиксированное камерами, заняло всего одну минуту и 13 секунд. Владелец магазина Пабло Рансье рассказал журналистам, что накануне они праздновали трехлетие его дела, и назвал магазин своей страстью.

Он признался, что происшествие подорвало боевой дух сотрудников, однако он не намерен сдаваться. Полиция сейчас пытается вычислить водителя темного внедорожника, на котором скрылись преступники.

Ранее KP.RU рассказывал, как Токио захлестнула волна необычных краж. Преступников начали интересовать коллекционные карточки Pokemon и один из магазинов лишился сразу 400 тысяч штук. Общий ущерб оценили почти в 100 тысяч долларов.