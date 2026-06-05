Встретятся ли Путин и Трамп этим летом: в Кремле дали ответ Фото: EAST NEWS.

Вероятность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа этим летом составляет 50%. Так ее оценил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. Представителя Кремля спросили, возможны ли новые переговоры двух лидеров в летние месяцы.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», - сказал Песков.

Других деталей о возможной подготовке встречи он не привел. О конкретной площадке и сроках переговоров также не сообщалось.

Напомним, Путин и Трамп провели предыдущую личную встречу 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры прошли на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». Одной из основных тем тогда стало урегулирование конфликта вокруг Украины.

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