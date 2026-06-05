Ученые создали сверхбыструю память для квантовых компьютеров: на что это повлияет Фото: Have a nice day Photo/Shutterstock/Fotodom

Китайские специалисты разработали первую в мире сверхбыструю память для квантовых вычислительных машин. Это новшество решает давнюю проблему считывания данных, открывая дорогу к поиску лекарств и анализу финансовых махинаций. Об этом сообщает SCMP.

Ожидается, что квантовые компьютеры будут щёлкать сложные задачи быстрее обычных, но им критически важен эффективный доступ к классической информации. Без скоростного интерфейса даже самая мощная машина замедлится при обработке больших объёмов данных.

Учёные из Чжэцзянского университета пояснили, что «квантовая оперативная память (QRAM)» обеспечивает такой доступ и является обязательным условием для ускорения вычислений. Квантовые компьютеры используют кубиты, которые, в отличие от обычных битов, могут быть одновременно и нолём, и единицей.

Эта особенность вкупе с квантовой запутанностью позволяет решать некоторые задачи экспоненциально быстрее, чем это делают современные суперкомпьютеры.

Ранее KP.RU писал, что создание квантовых компьютеров, способных работать не на лабораторном столе, а в реальной жизни – ключевая задача, над которой бьются физики и инженеры всего мира. Российским ученым впервые удалось скрестить квантовый компьютер и машинное обучение.