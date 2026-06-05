Бездомная собака накинулась на девочку в школьном дворе: у ребенка жуткие травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре бродячая собака жестоко покалечила восьмилетнюю девочку прямо на территории школы. Ребенок получил рваные раны лица, и врачи уже провели первую операцию. Об этом сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе УМВД по региону.

Трагедия произошла 3 июня, когда девочка вместе с другими детьми вышла на прогулку. Бездомный пес проник на территорию учреждения через незакрытую калитку и внезапно набросился на ребенка. Родители отправили ребенка в школьный лагерь на время летних каникул после окончания второго класса.

В полиции сообщили, что пострадавшую школьницу срочно госпитализировали, и сейчас ей оказывают всю необходимую помощь. У пострадавшей разорвана щека, а также повреждено нижнее веко, которое пострадало сильнее всего. Врачи уже провели хирургическое вмешательство, но, скорее всего, девочке потребуется еще не одна операция.

Родители пострадавшей рассказали, что бродячие животные часто забегали во двор этой школы. Местные жители их подкармливали и не прогоняли, что в итоге и привело к трагедии. В настоящий момент сотрудники полиции проводят доследственную проверку по данному факту.

Ранее KP.RU писал, как похожая трагедия произошла в Приморском крае. Там сторожевая собака внезапно набросилась на полуторагодовалого ребенка, который скончался от полученных травм.