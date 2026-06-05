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НовостиЭкономика5 июня 2026 7:40

Сколько стоит создать дипфейк: озвучена сумма

Зампред правления Сбера Кузнецов: создать дипфейк стоит не больше 50 рублей
Анастасия СУТОРМИНА
Зампред правления Сбера Кузнецов: создать дипфейк стоит не больше 50 рублей

Зампред правления Сбера Кузнецов: создать дипфейк стоит не больше 50 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость создания дипфейка не превышает 50 рублей. А вот объем украденных денег с одной такой схемы составляет 16 миллионов рублей. Об этом, выступая на ПМЭФ, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы посчитали примерно, сколько же стоит создание дипфейков — и цифра составляет минимальное количество — это не более 50 рублей. А средний чек украденных денег составляет при применении технологии дипфейка 16 млн рублей», — отметил спикер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что количество дипфейков, используемых в инфополе в России, увеличилось в три раза за период 2025 года. Это не просто мемы с голосом, не просто картинка или коллаж, уточнила дипломат, а настоящие дипфейки.

В МВД РФ дали рекомендации, как отличить дипфейк от оригинального видео, чтобы не попасть на удочку мошенников. Дипфейки отличаются неестественной, «роботизированной» интонацией речи. Часто движение губ изображенного человека не синхронизировано с его речью, он редко моргает и совершает неестественные жесты.