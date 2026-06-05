22-летняя девушка лишилась всех зубов из-за одной проблемы: их вырвали специально Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В США 22-летней девушке удалили все зубы из-за тяжелого дефицита витаминов. Об этом пишет Mirror.

Жительница Индианы по имени Бекка рассказала, что проблемы начались еще в 18 лет. Ее зубы быстро разрушались, лицо опухало, а боль мешала нормально есть. При этом окружающие и даже некоторые врачи думали, что девушка употребляла тяжелые наркотики.

Позже обследование показало сильный дефицит витаминов B12, D, C и железа. В итоге в 22 года Бекке пришлось удалить все зубы и поставить протезы. Операция длилась около девяти часов, после нее девушке пришлось заново привыкать к еде и речи.

«До того, как я потеряла все зубы, жизнь была тяжелой. Я постоянно испытывала боль и не могла есть многое из того, что люблю», — рассказала Бекка.

Сейчас девушке 25 лет. Она делится своей историей в соцсетях и говорит, что хочет поддержать людей с похожими проблемами, а также убрать стигму вокруг молодых пациентов с зубными протезами.

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