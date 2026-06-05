Умер Аксель Шрайбер, актер из сериала «Турецкий для начинающих»

Умер Аксель Шрайбер, немецкий актер из сериала «Турецкий для начинающих». Фото: IMAGO/Eventpress Fuhr/www.imago-images.de/Global Look Press

Умер Аксель Шрайбер, немецкий актер из сериала «Турецкий для начинающих». Ему было 49 лет. Об этом сообщила режиссер Лаура Фишер, которая была близко знакома со Шрайбером.

Артист скончался 3 июня после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В прощальном обращении Фишер назвала его не только талантливым актером, но и близким другом, коллегой и частью своей семьи. По ее словам, в последние дни жизни Шрайбер много говорил о «путешествии между мирами» и воспринимал эту тему спокойно.

«Ты оставил неизгладимое наследие — в своих фильмах, сериалах, картинах и в сердцах людей, которые были рядом», — написала режиссёр.

Смерть артиста стала тяжелым ударом для его коллег. Актриса и режиссер Юдит Херш призналась, что новость заставила ее плакать. Актрисы Анника Эрнст и Эстер Ролинг вспомнили жизнерадостность, мудрость и теплоту Шрайбера.

Немногим ранее умер валлийский актер Оуэн Рис Дэвис, известный по сериалу «Твин Пикс». Ему было 44 года. О смерти артиста сообщил его брат Родри в соцсетях. Семья считает, что Дэвис скончался скоропостижно, но мирно.