Центр Кеннеди в Вашингтоне обязан убрать имя Трампа из названия по решению суда Фото: REUTERS.

Знаменитый Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне начал спешно избавляться от упоминания президента Дональда Трампа. Федеральный суд обязал учреждение вернуть историческое название и стереть фамилию главы Белого дома со стен здания в ближайшие дни. Как сообщает CBS News, крайний срок исполнения предписания — 12 июня.

Сотрудникам культурного учреждения приказали немедленно поменять электронные подписи и фирменные бланки. Также в течение недели рабочие должны демонтировать навигационные таблички и элементы интерьера с именем Трампа.

Напомним, конфликт разгорелся еще в декабре 2025 года, когда попечительский совет проголосовал за переименование. Тогда центр решили назвать в честь обоих политиков — Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Однако федеральный судья Кристофер Купер встал на сторону конгрессвумен-демократа Джойс Бити, которая подала иск. Магистрат пояснил, что совет грубо превысил свои полномочия, ведь менять название, закреплённое актом Конгресса, могут только законодатели.

В своем решении судья Купер также сделал важную оговорку. Он уточнил, что временный запрет на имя Трампа не помешает закрыть центр на реконструкцию, если совет захочет вернуться к этому вопросу позже.

В пресс-службе самого Центра Кеннеди заявили, что вынуждены подчиниться вердикту. Там уточнили, что руководство одновременно оценивает юридические возможности, чтобы сохранить инициативу и признать заслуги президента Трампа. Также в центре рассматривают варианты дальнейшей работы после 5 июля, когда начнется масштабная реконструкция стоимостью 257 миллионов долларов.