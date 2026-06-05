ВЦИОМ: 56% россиян считают РФ одной из ведущих технологических стран мира Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитический центр ВЦИОМ в рамках ПМЭФ-2026 представил результаты опроса россиян на тему технологического лидерства. Большинство опрошенных считает важным технологическое лидерство страны. 56% респондентов относят Россию к ведущим технологическим странам мира. Этот показатель вырос в 2025 году до 65%, но затем вернулся к уровню 2021 г. — 55%. Об этом указывается в исследованиях аналитического центра ВЦИОМ.

Старшие поколения (поколение застоя — 61%, оттепели — 79%) высоко оценивают технологическое развитие России, возможно, из-за успехов советской науки. Молодежь и реформенное поколение также положительно оценивают развитие (56% и 58% соответственно), в то время как младшие и старшие миллениалы более сдержанны: только 44% считают Россию технологическим лидером (скептицизм этой группы фиксировался и в 2025 году). Отмечается, что опрос проводился с помощью телефонного анкетирования, в нем участвовали более 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил желание создавать новые технологические союзы. Российский лидер заявил, что важно развивать взаимовыгодные альянсы с другими странами.