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НовостиПроисшествия5 июня 2026 8:21

Мирный житель погиб и один ранен при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Украинский дрон атаковал гражданское предприятие в белгородском приграничье
Семен ЗИМИН
Мирный житель погиб и один ранен при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Мирный житель погиб и один ранен при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородском приграничье украинские боевики атаковали гражданское предприятие с помощью FPV-дрона. Как сообщили в местном оперативном штабе, в результате атаки один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

«В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм», — говорится в публикации оперштаба в мессенджере «Макс».

Накануне стало известно, что один человек погиб и еще трое получили ранения в результате удара украинского беспилотника на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Власти региона заверили, что родные погибших и пострадавших получат всю необходимую помощь, а на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб.