Греф призвал перестать относиться к бизнесу как к «живопыркам»

Греф призвал перестать относиться к бизнесу как в «живопыркам». Фото: Михаил Синицын/ ТАСС

Отношение к бизнесу как к «живопыркам, зарабатывающим бабки» в России должно измениться. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке организации в рамках Петербургского международного экономического форума.

Так он отреагировал на фразу председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. По словам Грефа, такая оценка бизнеса часто бывает несправедливой. И поэтому данная тенденция в РФ должна измениться.

«"Живопырки" - и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие "живопырки", маленькие "живопырки", предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика - и есть основа государства. Эффективность экономики - эффективность государства», - подчеркнул глава Сбербанка.

Немногим ранее в Госдуме предложили ввести для индивидуальных предпринимателей возможность временно замораживать статус. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такой механизм должен избавить ИП от нулевой отчетности и взносов во время паузы в работе. Автор предложения намерен направить обращение в Минфин и Федеральную налоговую службу.