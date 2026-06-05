От школьной парты до реального сектора экономики

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Республики Адыгея заключило соглашение о сотрудничестве с Президентской платформой «Россия – страна возможностей». Документ подписали глава региона Мурат Кумпилов и генеральный директор платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что реализация инициатив Президента России Владимира Путина в сфере молодёжной политики является одним из важнейших направлений работы республики. По его словам, в Адыгее создана и постоянно развивается мощная система поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи. Более того, молодёжный актив выступает деятельными помощниками и советниками органов власти.

«Ребята реализуют ряд социально значимых проектов, участвуют во всех протекающих в регионе процессах. Студенты – уроженцы Республики Адыгея, обучающиеся в ведущих вузах страны, объединились в Ассоциацию студентов Адыгеи и постоянно находятся в контакте как с малой Родиной, так и друг с другом, вовлечены в жизнь республики. Действуют и многочисленные площадки для прямого диалога руководителей верхнего звена с молодёжными лидерами – от культурно-образовательных форумов до личных встреч», - рассказал Мурат Кумпилов.

По поручению Мурата Кумпилова главы муниципалитетов оказывают содействие в обучении и трудоустройстве инициативной и проявившей себя молодёжи.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей», отметил глава Адыгеи, — ещё один действенный механизм, который даёт каждому молодому человеку шанс для самореализации. Он добавил, что это хорошо видно на примере местных школьников и студентов, которые участвуют в конкурсах и проектах платформы и добиваются результатов. Молодые амбициозные специалисты, по убеждению Мурата Кумпилова, — это драйвер будущего и республики, и всей страны. Он заявил, что подписанное соглашение станет новым системным шагом, направленным на то, чтобы выстроить чёткую траекторию развития для талантливой молодёжи Адыгеи и укрепить связь между образованием и реальным сектором экономики.