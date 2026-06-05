В Ванинском районе Хабаровского края утвердили программу развития туризма

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Министр туризма Марина Ярцева в ходе рабочей поездки обсудила туристический потенциал муниципалитета с главой района Алексеем Масловым. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в ближайшее время они подготовят дорожную карту по реализации стратегии развития туризма в районе.

Глава Ванинского района Алексей Маслов рассказал о планах по превращению территории в точку притяжения для гостей из разных регионов.

«Ванинский район имеет все шансы стать туристическим магнитом для жителей не только Хабаровского края, но и других регионов. Планируем увеличить туристический потенциал территории за счет развития инфраструктуры, продвижения локальных достопримечательностей и улучшения сервиса. Речь также идет о рекреационном, лечебном, событийном и промышленном туризме – в районе есть крупные промышленные объекты и небольшие туристические базы отдыха, интересные для посещения», – подчеркнул Алексей Маслов.

Он добавил, что в районе уже сформированы территории с высоким туристическим потенциалом: посёлок Тумнин, знаменитый термальными радоновыми источниками с лечебными свойствами; село Датта – культурный центр орочей; а также река Улике.

«Тумнинский минеральный источник является уникальным природным объектом нашего региона. Он, как и культурный центр орочей Датта, обладает значительным рекреационным и туристическим потенциалом. Именно поэтому так важно всё это развивать и поддерживать. Мы уже выстраиваем работу в этом направлении», – отметила уникальность и важность этих объектов министр туризма края Марина Ярцева

В ходе поездки Марина Ярцева также встретилась с предпринимателями и руководителями туристических объектов района: турбазы «Тумнинский родник», санатория-профилактория «Горячий ключ», пансионатов «Здоровье» и «Лесное эхо». Ключевые вопросы, которые волнуют бизнес – популяризация и формирование спроса на услуги. Для их продвижения министерство туризма региона в ближайшее время планирует организовать пресс-тур в рамках регионального проекта «А поехали в Хабаровский край».