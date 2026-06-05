На Западе предрекают «взрывоопасную» обстановку на саммите G7: всё из-за Зеленского Фото: REUTERS.

Возможная поездка Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» во Франции способна привести к серьезному скандалу. Причиной названы непростые отношения главаря киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, что делает ситуацию «взрывоопасной». Об этом сообщает издание Politico.

Согласно данным источника, еще в марте в Елисейском дворце утверждали, что Зеленского не звали на встречу. Однако на днях Париж внезапно изменил свою позицию, и теперь его участие практически согласовано. Как отмечает Politico, этот разворот вносит «свою долю неопределенности» в ход предстоящих переговоров глав государств G7.

Американский президент Дональд Трамп ранее подтвердил, что планирует приехать на саммит во Францию. Он написал в соцсетях, что отправится туда сразу после турнира по смешанным единоборствам UFC. По словам Трампа, бои за титул чемпионов пройдут на Южной лужайке Белого дома, и только после этого он вылетит на встречу.

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