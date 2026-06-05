Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июня 2026 8:32

«Надо уважать победителей»: Песков прокомментировал поступок украинских спортсменов

Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага РФ
Людмила МИТРОХИНА
«Надо уважать победителей»: Песков прокомментировал поступок украинских спортсменов

«Надо уважать победителей»: Песков прокомментировал поступок украинских спортсменов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле прокомментировали поступок украинских спортсменов на соревнованиях с российскими атлетами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинцы зря закрывают лица.

«Зря они это делают. Надо уважать победителей», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, на прошлых соревнованиях по гимнастике украинская спортсменка заняла второе место, а российская — первое. Во время звучания гимна РФ украинка надела наушники и закрыла лицо руками. Отрицание русской культуры и языка на Украине взращивалось с пеленок. Укринцев еще с детства учат ненавидеть россиян, а за альтернативную точку зрения людей наказывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина в заложниках у хамоватого графомана: военкор Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского президенту Путину