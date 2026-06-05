Якутия получит 11 новых отечественных лайнеров SJ-100 и Ту-214

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН, ЯСИА

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 правительство Республики Саха (Якутия) и Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию Ростех, заключили соглашение о партнёрстве. Взаимодействие нацелено на развитие воздушного сообщения в Якутии, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Документ подписали глава региона Айсен Николаев и генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха. Стороны договорились о сотрудничестве для повышения транспортной доступности и обеспечения регулярных перевозок.

«Для Якутии с ее огромными территориями и сложными климатическими условиями авиация имеет жизненно важное значение. Уверен, что пополнение авиапарка новыми отечественными лайнерами SJ-100 и Ту-214 позволит нам улучшить транспортную доступность. Это важный шаг для социально-экономического развития региона, повышения качества жизни якутян», - подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев.

SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, который создаётся в ПАО «Яковлев» (входит в ОАК) по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер пополнит семейство уже эксплуатирующихся Superjet. Что касается Ту-214, то это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолёт, способный перевозить до 210 человек. Он полностью оснащён отечественными системами и серийно выпускается в филиале ПАО «Туполев» — Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. Отличительные черты Ту-214 — высокое аэродинамическое качество, современная аэродинамическая компоновка, передовой пилотажно-навигационный комплекс и отличные лётно-технические характеристики.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что сегодня повышение транспортной доступности социально значимых регионов — одна из приоритетных задач, стоящих перед авиационной промышленностью. По его словам, ОАК делает всё для достижения поставленных целей, и очередным шагом в этом направлении стало подписание данного соглашения. Он выразил уверенность, что новые отечественные самолёты SJ-100 и Ту-214 помогут сохранить и нарастить пассажиропоток на местных и региональных авиалиниях Дальнего Востока.