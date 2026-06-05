Почему новый верховный лидер Ирана не появляется на публике: в МИД дали ответ Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

По словам министра, правительство Ирана поддерживает постоянную связь с лидером страны. При этом тот напрямую влияет на происходящее в государстве.

«Однако по соображениям безопасности (профильные) органы не рекомендуют появляться очно», - заявил Аракчи.

Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана в марте 2026 года. Он стал третьим руководителем Исламской Республики и сменил на этом посту своего отца Али Хаменеи. Тогда Корпус стражей исламской революции официально присягнул ему на верность.