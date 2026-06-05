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НовостиПроисшествия5 июня 2026 8:45

14 детей из лагеря «Зарница» в Тверской области попали в инфекционное отделение

14 детей в Тверской области с отравлением попали в больницу
Анастасия СУТОРМИНА
14 детей из лагеря «Зарница» в Тверской области попали в инфекционное отделение

14 детей из лагеря «Зарница» в Тверской области попали в инфекционное отделение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

14 детей, которые отдыхали в лагере «Зарница» в Ржевском муниципальном округе Тверской области, были доставлены в инфекционное отделение. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Позже в ведомстве сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

«Ржевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.