14 детей из лагеря «Зарница» в Тверской области попали в инфекционное отделение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

14 детей, которые отдыхали в лагере «Зарница» в Ржевском муниципальном округе Тверской области, были доставлены в инфекционное отделение. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Позже в ведомстве сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

«Ржевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.