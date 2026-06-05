Руководитель Алексея Глызина рассказал о здоровье певца на фоне слухов о его состоянии

Директор Глызина опроверг вбросы о тромбозе у певца и запрете на танцы Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор Алексея Глызина, Максим Глотов, в разговоре с «Газетой.Ru» развеял слухи о проблемах со здоровьем певца. Он подчеркнул, что артист отлично себя чувствует перед концертом, запланированным на 9 июня.

«Желтая пресса. Все прекрасно. Слава Богу!» - заявил представитель Глызина.

Глотов также заявил, что сообщения о тромбозе у исполнителя - это выдумки недобросовестных журналистов.

По сообщениям ряда телеграм-каналов, месяц назад 72-летний артист почувствовал острую боль в ноге и обратился к медикам. Якобы, его доставили в больницу, где обнаружили нарушение кровообращения в подкожных и глубоких венах.

Утверждалось, что из-за этого состояния Глызину даже не рекомендовали выступать на сцене. Однако сам артист не давал никаких комментариев по этому поводу.

Ранее KP.RU сообщил, что певец Леша Свик был экстренно госпитализирован, что подтвердила его супруга.