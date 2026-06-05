Кремль прокомментировал работу над возвращением российского флага на Олимпиаду

Песков назвал работу над возвращением флага РФ на Олимпиаде-2028 хорошей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что над возвращением российского флага на Олимпийских играх 2028 года ведется очень хорошая работа.

По словам Пескова, пока неизвестно, будет ли российский флаг на Олимпийских играх 2028 года. По его словам, рано об этом говорить, надо работать. Он отметил, что ведется "очень хорошая работа".

"Но не надо забегать вперед", — сказал представитель Кремля.

Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе. Это будут третьи Олимпийские игры в истории этого города (после 1932 и 1984 годов). Церемония открытия состоится 14 июля 2028 года на двух аренах: в "Мемориальном колизее" Лос-Анджелеса и на стадионе "Соу-Фай Стэдиум". Соревнования официально завершатся 30 июля.

Как писал KP.RU, ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что конгрессмены США выразили уверенность в полноценном участии сборной России в летних ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе.