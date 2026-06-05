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НовостиВ мире5 июня 2026 8:57

Морской дрон взорвался около румынского порта Констанца

Залетевший на территорию Румынии дрон может быть украинским
Марк СОКОЛОВ
Морской дрон взорвался около румынского порта Констанца

Морской дрон взорвался около румынского порта Констанца

Фото: REUTERS.

У румынского порта Констанца взорвался морской дрон. Об этом сообщает Euronews Romania со ссылкой на источники.

Беспилотник обнаружили недалеко от причала №78. По данным телеканала, устройство было оснащено таймером и запрограммировано на взрыв. За несколько минут до хлопка из опасной зоны успели эвакуировать людей.

«За пять-десять минут до взрыва беспилотника нас эвакуировали из района, где мы находились. Это произошло совсем рядом с местом обнаружения этого подозрительного беспилотного объекта. Раздался очень громкий хлопок, окна зданий в этом районе затряслись», - рассказала журналистка Euronews Romania Диана Собару.

Директор ARSVOM Юлиан Крецу сообщил, что территория была оцеплена, а персонал агентства эвакуирован. По его словам, среди сотрудников пострадавших нет. Источники Euronews Romania утверждают, что Румыния впервые столкнулась с подобной ситуацией.

И не исключено, что это может быть очередной украинский дрон. Недавно министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что найденный у греческого острова Лефкада морской БПЛА со взрывчаткой принадлежал Киеву. Кроме того, украинские беспилотники залетали на территорию Латвии.