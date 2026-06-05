Морской дрон взорвался около румынского порта Констанца Фото: REUTERS.

У румынского порта Констанца взорвался морской дрон. Об этом сообщает Euronews Romania со ссылкой на источники.

Беспилотник обнаружили недалеко от причала №78. По данным телеканала, устройство было оснащено таймером и запрограммировано на взрыв. За несколько минут до хлопка из опасной зоны успели эвакуировать людей.

«За пять-десять минут до взрыва беспилотника нас эвакуировали из района, где мы находились. Это произошло совсем рядом с местом обнаружения этого подозрительного беспилотного объекта. Раздался очень громкий хлопок, окна зданий в этом районе затряслись», - рассказала журналистка Euronews Romania Диана Собару.

Директор ARSVOM Юлиан Крецу сообщил, что территория была оцеплена, а персонал агентства эвакуирован. По его словам, среди сотрудников пострадавших нет. Источники Euronews Romania утверждают, что Румыния впервые столкнулась с подобной ситуацией.

И не исключено, что это может быть очередной украинский дрон. Недавно министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что найденный у греческого острова Лефкада морской БПЛА со взрывчаткой принадлежал Киеву. Кроме того, украинские беспилотники залетали на территорию Латвии.