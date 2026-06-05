Песков: власти Армении хотят искусственно поставить республику на перепутье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Армении пытаются искусственно поставить страну на перепутье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с прессой.

«Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, наверное, искусственно пытается поставить страну на перепутье. Собирается организовать для страны выбор - идти в сторону Европы или в сторону ЕАЭС», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с журналистами издания «Известия».

Ереван уже нацелился на вступление в ЕС и фактически заявил о выходе из ЕАЭС. Также Армения уже не участвует в ОДКБ, подчеркнул Песков.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что это нормально, когда власти Армении делают выбор в пользу евроинтеграции. Глава РФ просто подчеркнул, что усидеть на двух стульях не удастся и из ЕАЭС придется выйти.