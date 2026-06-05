Крым решил помогать бойцам СВО деньгами украинских олигархов: вот как работает схема

Крым направил 4,5 млрд рублей на нужды СВО из активов олигархов Украины. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Крымского полуострова направили на защиту региона и нужды участников СВО 4,5 миллиарда рублей. Эта сумма была взята из средств, которые выручили за счет продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом РИА Новости на ПМЭФ сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

«На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 миллиарда рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 миллиардов рублей», - сказал он.

Ранее Константинов сообщил, что Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов.

До этого глава крымского парламента рассказал, что парламент продолжит выявлять собственность украинских олигархов. Кроме того, депутаты будут искать активы и других лиц, которые враждебно настроены по отношению к России.