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НовостиЭкономика5 июня 2026 9:20

Дюков назвал РФ одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире

Дюков оценил роль России как поставщика энергоресурсов
Анастасия СУТОРМИНА
Дюков назвал РФ одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Дюков назвал РФ одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис показал, что Российская Федерация является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

"Российская Федерация является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, с которым выгодно выстраивать долгосрочные партнерские отношения", - сказал он.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ остается надежным поставщиком энергоносителей. Об этом российский политик рассказал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Российский лидер отметил, что независимая политика Словакии в вопросах поставки энергоресурсов приносит положительные плоды.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин, встречаясь с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, заявил о надёжности РФ в качестве поставщика продовольствия на африканский континент.