Над «Зоной 51» заметили необычный летательный аппарат: что могло попасть на камеры Фото: REUTERS.

В Сети появилось тепловизионное фото неизвестной машины, которую якобы засняли ночью над секретной американской базой Грум-Лейк, известной как «Зона 51». Если верить снимку, это может быть новейший истребитель США шестого поколения. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

Из-за особенностей тепловизора качество снимка низкое, но контуры объекта совпадают с представлениями о перспективном истребителе F-47. Предположительно, на фото попал один из прототипов, созданных по программе NGAD ещё до того, как контракт отдали компании Boeing.

Изображение опубликовал канал Project Fear, назвав его тизером будущего видео. Авторы заявили, что публика ещё никогда не видела такой летательный аппарат. ВВС США отказались комментировать эту запись и не подтвердили её подлинность.

Ранее стало известно, что российский истребитель пятого поколения Су-57 становится все популярнее на мировых рынках. Стоит отметить, что создана двухместная модификация самолета, что позволяет удобно управлять роем беспилотников.