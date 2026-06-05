Солнце дало слабину: ученые изменили прогноз по магнитным бурям Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, утром в околоземном пространстве зафиксировали присутствие вспышечной плазмы. Однако реальные параметры удара оказались намного слабее прогнозируемых. Об этом ученые рассказали в Telegram-канале.

Скорость солнечного ветра составляет около 500 км/с, хотя модели предсказывали более 1000 км/с. Учёные сообщили, что при таких показателях магнитосфера Земли почти не реагирует на воздействие и уверенно держится в «зелёной зоне». По текущим оценкам, плазменное облако может раскачать поле лишь до жёлтого уровня возмущений, но не более.

Специалисты добавили, что, судя по низкой скорости, к планете пока добралась плазма только от первой из трёх вспышек. Сценарий слияния облаков не подтвердился, поэтому приход второй и третьей порций ещё возможен в ближайшие часы. Тем не менее вчерашние экстремальные прогнозы уже отменены — обновлённые расчёты обещают максимум на уровне бурь G1-G2.

Накануне было штормовое предупреждение от Лаборатории Солнечной астрономии. Тогда ученые указывали, что сразу нескольких облаков плазмы направлялись к Земле.