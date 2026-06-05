Пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море Фото: REUTERS.

Два грузовых судна «Натра» и «Циркон» атакованы беспилотниками ночью в Азовском море на пути из Турции в Ростов-на-Дону. Погибли пять азербайджанских моряков. Об этом сообщает в пятницу азербайджанский частный информационный портал Axar.az.

«В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна – теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять моряков. Погибшие являются гражданами Азербайджана», — отмечается в сообщении от иностранного издания.

В МИД Азербайджана информацию подтвердили. Всего на двух кораблях находились 25 граждан этой страны.

В теплоход "Натра" попали четыре беспилотника, погибли два члена экипажа. Пожар потушен, судно на плаву, нуждается в буксировке.

Ранее KP.RU сообщил, что два иностранных корабля загорелись в порту Туапсе из-за атаки беспилотников. Это произошло в ночь с 1 на 2 ноября.