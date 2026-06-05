AFP: В Японии разгуливает «чрезвычайно умный» медведь, нападающий на людей. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

В 2025 году в Японии медведи убили рекордные 13 человек. Агрессивных животных отстреливают охотники и спасатели, но это мало помогает. А недавно людям попался и вовсе «чрезвычайно умный медведь», которого поймать не удается. Об этом сообщает AFP.

После нападения на четырех человек на двух заводах в Фукусиме 2 июня медведь укрылся в одном из зданий. Это помогло ему избежать поимки охотников, вооружённых ловушками и ружьями с усыпляющим порошком.

С тех пор животное никак не удается найти, сетует представитель администрации Фукусимы. Мэр города Фукусима Юки Баба заявил, что, судя по имеющимся данным, животное «само открыло окно», чтобы сбежать. Он добавил, что возле выхода были обнаружены следы когтей.

Также считается, что медведь «открыл кран с водой», чтобы напиться, добавил он, назвав это «чрезвычайно умным поступком».

Ранее сообщалось, что в Японии поймали нескольких медведей аномальных размеров. Вес одного из них составляет 330 кг, второго – порядка 280 кг. До сих пор неизвестно, откуда появились настолько крупные хищники. По мнению профессора Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато, перед спячкой животные могли отъедаться кукурузой.