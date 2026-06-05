Дмитриев сообщил, что провел несколько разговоров с Уиткоффом в течение недели Фото: REUTERS.

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о нескольких разговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером за последнюю неделю. Об этом он заявил в интервью программе «Вести».

По словам Дмитриева, диалог с американской стороной продолжается и не ограничивается одним направлением. На связи с коллегами из США также остаются российские дипломаты и представители администрации президента.

«Диалог продолжается, и он является абсолютно многоплановым. Это не только то, что мы общаемся с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. На этой недели я с ними провел несколько разговоров, мы держим постоянную связь», - сказал Дмитриев.

Он добавил, что процесс также сопровождает помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. По линии МИД контакты с американскими коллегами поддерживает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дмитриев также напомнил о телефонных разговорах президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, в мае Путин провел телефонный разговор с Трампом из образовательного центра «Сириус». Беседа длилась более двух часов. Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и итоги переговоров в Стамбуле. Российский президент назвал разговор конструктивным.