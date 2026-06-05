«Запад прощает Украине любые «шалости»»: военкор Коц спрогнозировал исход ЧП с морским дроном в Румынии

Военкор Коц: Румыния попытается спустить на тормозах инциденты с морским дроном. Фото: Nina Liashonok/GLOBAL LOOK PRESS

Инцидент с украинским, как в очередной раз выяснилось, морским дроном, который взорвался в румынском порту Констанца, скорее всего закончится ничем. Власти Румынии попытаются спустить неприятную историю на тормозах. А Запад - он и вовсе прощает Киеву любые «шалости». Об этом в своем Telegram-канале написал военкор KP.RU Александр Коц.

Журналист напомнил, что Румыния активно помогает Незалежной. Она отгрузила Украине более 20 пакетов военной помощи на миллиарды долларов и поставила широкую номенклатуру вооружений – от касок и пулеметов до системы Patriot.

Более того, в этой стране живут больше ста тысяч беженцев с Украины. Не говоря уже о том, что Бухарест предоставил для украинского экспорта свою автомобильную, железнодорожную, речную и морскую инфраструктуру. И тут такая неприятность.

«Скорее всего власти Румынии попытаются спустить этот инцидент на тормозах. На Западе Украине прощают любые шалости - пока она воюет с Россией. А значит Киев будет и дальше терять берега», - заключил Александр Коц.

Ранее сообщалось, что 5 июня у румынского порта Констанца взорвался морской дрон. Беспилотник обнаружили недалеко от причала №78. По данным СМИ, устройство было оснащено таймером и запрограммировано на взрыв. За несколько минут до хлопка из опасной зоны успели эвакуировать людей.

И не исключено, что это может быть очередной украинский дрон. Недавно министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что найденный у греческого острова Лефкада морской БПЛА со взрывчаткой принадлежал Киеву.