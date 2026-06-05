Новак: цена барреля нефти в $80 устроила бы и потребителей, и производителей Фото: REUTERS.

Цена нефти Brent около $80 за баррель устроила бы и потребителей, и производителей. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Новака, равновесный уровень может отклоняться примерно на $5 в ту или иную сторону. Именно такой диапазон он назвал приемлемым для рынка.

«В этом диапазоне, наверное, потребители будут удовлетворены, а производители будут иметь возможность реализации своих инвестиционных программ», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что такую оценку российская сторона давала и раньше. Новак уточнил, что ориентир касается именно стоимости нефти Brent.

Немногим ранее инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев заявил, что цены на нефть могут обновить максимумы 2022 года. По его словам, риски для рынка связаны с возможной блокировкой Ормузского пролива и дефицитом поставок. В материале также отмечалось, что Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent в 2026 году с $57,69 до $78,84 за баррель. На этом фоне рынок нефти остается чувствительным к геополитике и перебоям в добыче.