Дмитрий Песков приобщился к тренду «норм или стрём»: что он ответил про усы и бороду Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи усы стали одной из визитных карточек политика, признался, что недолюбливает бороды. По его мнению, ношение густой растительности на подбородке и щеках — «стрём». Так он ответил в блогерской студии VK на полях ПМЭФ, участвуя в тренде «норм или стрём».

Во время блиц-опроса чиновнику задали вопрос о том, «норм» или «стрём» отращивать бороду. Не раздумывая, Дмитрий Песков охарактеризовал такой вид растительности словом «Стрём!».

В самом конце интервью ведущие поинтересовались отношением политика к роскошным усам. На это пресс-секретарь главы государства уверенно ответил, что носить усы — «супер норм».

Ранее KP.RU рассказывал, как в России зародилась традиция бритья. Многие считают, что обычай брить лица привез Петр I, но на самом деле это не так. Наши предки занимались этим и задолго до знаменитого указа императора.

По словам доцента кафедры истории России Уральского федерального университета Михаила Киселева, мода на бритье бороды появилась еще до петровских времен. Часть священнослужителей выступала против таких перемен, полагая это неподобающим для православного человека.