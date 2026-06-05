В Югре перевернулась лодка с людьми, есть пострадавшие и погибшие Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ХМАО-Югре на Оби перевернулась лодка с 8 людьми. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

«Произошло опрокидывание маломерного судна с 8 пассажирами на борту. В настоящее время количество погибших и пострадавших устанавливается», — отмечается в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности водного транспорта. Детали выясняются. 5 июня в Октябрьском районе произошло ЧП с маломерным судном «Салют-480».

Ранее KP.RU сообщил, похожий случай произошел на юге Крыма. Там перевернулось судно, на борту которого находилось шесть человек, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.