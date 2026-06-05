Песков назвал позицию Белого дома одновременно последовательной и противоречивой Фото: REUTERS.

Позиция Белого дома по Украине одновременно остается последовательной и противоречивой. Об этом 5 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон продолжает линию прежней администрации Джо Байдена, когда заявляет о поддержке только одной стороны конфликта — Украины. Эту риторику, как отметил представитель Кремля, сейчас подтверждает госсекретарь США Марко Рубио.

«Позиция Белого Дома, она, с одной стороны, последовательная, с другой стороны, как всё в мировых делах, весьма противоречива», — сказал он.

При этом Песков отметил, что для Москвы важны не только заявления, но и конкретные действия. По его словам, президент США Дональд Трамп и часть его команды действительно хотят помочь в урегулировании украинского конфликта.

Немногим ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не рассчитывает на резкое изменение санкционной политики Запада. Он также говорил о противоречивости курса США. По его словам, Вашингтон, с одной стороны, демонстрирует желание участвовать в урегулировании украинского конфликта, а с другой — угрожает новыми ограничениями.