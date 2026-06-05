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НовостиВ мире5 июня 2026 10:28

Пассажиров экстренно эвакуировали из-за задымления на борту Airbus A320 в Турции

Пострадавших в результате задымления на борту Airbus A320 в Турции нет
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Пассажиров экстренно эвакуировали из-за задымления на борту Airbus A320 в Турции

Пассажиров экстренно эвакуировали из-за задымления на борту Airbus A320 в Турции

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Анкары Эсенбога эвакуировали пассажиров рейса Pegasus Airlines, следовавшего в Измир. Как пишет издание Turkiye today, причиной стало задымление портативного зарядного устройства в салоне самолета во время руления. Пострадавших в результате инцидента нет.

После обнаружения дыма пилот уведомил диспетчерскую службу и остановил воздушное судно. Пассажиров эвакуировали в качестве меры предосторожности. Власти не сообщили о повреждениях самолета.

Инцидент произошел после того, как Главное управление гражданской авиации Турции ввело ограничения на использование портативных зарядных устройств на борту из соображений безопасности.

Как писал KP.RU, ранее в провинции Денизли на юге Турции произошла авария с участием рейсового автобуса. Погибли семь человек, еще 30 пострадали. Автобус следовал по маршруту Измир — Анталья. На участке автобана Денизли — Айдын, рядом с Саракей, он врезался в ограждение и загорелся.