Кронпринцесса Норвегии встала в очередь на пересадку легких Фото: REUTERS.

Состояние 52-летней Метте-Марит, у которой в 2018 году обнаружили опасный фиброз легких, резко ухудшилось. Монарший двор официально сообщил, что будущая королева Норвегии теперь будет ждать донорский орган. Об пишет El Pais со ссылкой на заявление королевского двора.

Врачи признали ситуацию критической, и пациентку включили в лист ожидания на трансплантацию. Из-за болезни наследная принцесса не сможет работать и посещать официальные мероприятия. Ее супруг, принц Хокон, уже сократил свою поездку в Японию, чтобы остаться рядом с больной.

Дочь пары, 22-летняя Ингрид, срочно прилетела из Австралии, чтобы поддержать мать. Семье пришлось отложить празднование серебряной свадьбы. Кроме того, Хокон пропустит торжества в Стокгольме, так как теперь ограничит любые поездки.

Отмечается, что Метте-Марит последнее время появлялась на людях только с кислородной маской. Сам монарх ранее признавался, что очень обеспокоен, ведь ей становится только хуже. Пресс-конференция по данному вопросу пройдет уже в эту пятницу.

Ранее кронпринцесса Норвегии Метте-Марит публично прокомментировала упоминание ее имени в материалах, связанных со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Она заявила, что оказалась жертвой манипуляций покойного.