Сечин: Никто не сможет возместить рынку потерю нефти из-за перекрытия Ормуза Фото: REUTERS.

Ни США, ни другие страны не смогут компенсировать выпадающие в результате конфликта на Ближнем Востоке поставки 16 млн баррелей нефти в сутки. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Никто не может. 16 млн баррелей в сутки", - прокомментировал он вопрос, смогут ли Штаты возместить выпавшие объемы нефти из-за закрытия Ормузского пролива.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на нефть, вызванный конфликтом с Ираном. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNBC.

Напомним, иранское агентство Tasnim сообщило, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию даже при возможной договоренности США и Ирана. Документ может предусматривать возврат к прежним показателям прохода судов в течение 30 дней. При этом Тегеран подчеркивает, что сохраняет суверенитет над маршрутом.