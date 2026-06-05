Письмо Зеленского могут обсудить: в разговоре будет участвовать Владимир Путин Фото: REUTERS.

Открытое письмо Владимира Зеленского может стать одной из тем пленарной сессии ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

Представителя Кремля спросили на полях форума, будет ли эта тема затронута во время выступления Путина.

«Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», - заявил Песков.

Других подробностей он не привел. Пленарное заседание с участием главы государства проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Немногим ранее военкор KP.RU Александр Коц разобрал открытое письмо Зеленского Путину. Он назвал его не попыткой найти компромисс, а обращением, рассчитанным на российское общество. По словам Коца, в послании украинского политика заметны ультимативный тон и попытка разговаривать с Москвой с позиции силы.