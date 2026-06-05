Песков назвал беседу Путина с информагентствами утомительной, но долгожданной

Песков назвал беседу Путина с агентствами утомительной, но долгожданной Фото: REUTERS.

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информагентств накануне была утомительной, но долгожданной. Об этом в ходе интервью в блогерской студии VK заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

Представитель Кремля напомнил, что вечером в четверг, 4 июня, прошла встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Это всегда происходит накануне основного дня форума ПМЭФ, уточнил он.

"Всегда глубокая, очень содержательная, долгая беседа", - подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, также Песков прокомментировал уход некоторых западных компаний из России. По его словам, часть иностранных фирм ушла с российского рынка "абсолютно по-скотски", но есть и те, которые остались работать в России. РФ заинтересована в том, чтобы иностранные капиталы приходили на отечественный рынок, подчеркнул представитель Кремля.